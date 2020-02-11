Sargı bezlerinin ayrıştırılmasını denetimli serbestlik yükümlüleri yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sargı bezlerinin ayrıştırılmasını denetimli serbestlik yükümlüleri yapıyor - Son Dakika

Sargı bezlerinin ayrıştırılmasını denetimli serbestlik yükümlüleri yapıyor

6 saat önce

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşlarında kullanılan sargı bezlerinin ayrılması, katlanması ve sterilize öncesi işlemlerinin Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından yapıldığı bildirildi.

Sargı bezlerinin ayrıştırılmasını denetimli serbestlik yükümlüleri yapıyor, System.String[]

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşlarında kullanılan sargı bezlerinin ayrılması, katlanması ve sterilize öncesi işlemlerinin Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından yapıldığı bildirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmaları kapsamında bir takım çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, hükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesinin amaçlanarak iyileştirmenin ve topluma kazandırmanın esas alındığı kaydedildi.

Hükümlüler bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde bireysel olarak veya bir görevlinin nezaretinde toplu olarak çalıştırıldığının anlatıldığı açıklamada, hükümlülerin çalıştırılabileceği işlerin hükümlünün iyileştirilmesi, mesleği, becerileri, toplumun güvenliği, işi, aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlendiği belirtildi.

Denetim altındaki yükümlülerin, topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak, sağlık konularında bilinçlendirmek, yasalara ve toplumsal kurallara uyumlu, saygılı, sorumluluk taşıyan bir birey olarak toplumsal yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu suretle infaz ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla ilde bulunan diğer müdürlüklerle iş birliği içinde çalışıldığının da ifade edildiği açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu kapsamda Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetim altındaki yükümlülere, ağız ve diş sağlığı, sigara bırakma yöntemleri, kişisel temizlik ve hijyen, kanser ve kanserden korunma yolları, madde kullanma riski ve madde bağımlılığından korunma, alkolün zararları, obezite, tuz ve diyabet, sigara ve alkol bağımlılığı, bilinçli ilaç kullanımı, organ bağışının önemi ve bulaşıcı hastalıklar eğitimleri verildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki mutabakata göre denetim altında bulunan yükümlüler Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il genelindeki sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan sargı bezlerinin ayrılması, katlanması ve sterilize öncesi işleri sağlık görevlilerinin denetiminde ve gözetiminde yerine getiriyor."

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:22:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sargı bezlerinin ayrıştırılmasını denetimli serbestlik yükümlüleri yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]