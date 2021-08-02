Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar - Son Dakika

Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar

İSTANBUL - İstanbul'un Küçükçekmece'de bir kişi, içinde 1 milyon liralık çekin bulunduğu çantayı otomobiline bıraktı. Bu sırada kendisini takip eden biri kolu sargılı 2 kişi, aracın camını kırıp çeklerin bulunduğu çantayı ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden kolunda sargı olan S.Y. isimli şahıs dün akşam yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesinde bir kişi, içinde 1 milyon liralık çekin bulunduğu çantayı park ettiği otomobilinde bırakarak aracından ayrıldı. İddiaya göre bu sırada kendisini takip eden biri sağ kolu sargılı olduğu dikkat çeken 2 kişi, park edilip bırakılan aracın camını kırıp çeklerin bulunduğu çantayı ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayının failleri kayıplara karışırken, yapılan ihbar üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Faillerin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin iki kişi olduğunu ve faillerden birinin sağ kolunun sargılı olduğunu tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden kolunda sargı olan S.Y. isimli şahıs dün akşam saat 21.50 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobilden çaldıkları çekler ve dizüstü bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. S.Y.'nin yapılan GBT sorgusunda benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden S.Y.'nin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, diğer failin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.