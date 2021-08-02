Üye Girişi
Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar - Son Dakika

Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar

02.08.2021 13:09

Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar İstanbul'un Küçükçekmece'de bir kişi, içinde 1 milyon liralık çekin bulunduğu çantayı otomobiline bıraktı.

Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar

İSTANBUL - İstanbul'un Küçükçekmece'de bir kişi, içinde 1 milyon liralık çekin bulunduğu çantayı otomobiline bıraktı. Bu sırada kendisini takip eden biri kolu sargılı 2 kişi, aracın camını kırıp çeklerin bulunduğu çantayı ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden kolunda sargı olan S.Y. isimli şahıs dün akşam yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesinde bir kişi, içinde 1 milyon liralık çekin bulunduğu çantayı park ettiği otomobilinde bırakarak aracından ayrıldı. İddiaya göre bu sırada kendisini takip eden biri sağ kolu sargılı olduğu dikkat çeken 2 kişi, park edilip bırakılan aracın camını kırıp çeklerin bulunduğu çantayı ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayının failleri kayıplara karışırken, yapılan ihbar üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Faillerin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin iki kişi olduğunu ve faillerden birinin sağ kolunun sargılı olduğunu tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden kolunda sargı olan S.Y. isimli şahıs dün akşam saat 21.50 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobilden çaldıkları çekler ve dizüstü bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. S.Y.'nin yapılan GBT sorgusunda benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden S.Y.'nin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, diğer failin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar
Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar
Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar
Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar
Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar

Küçükçekmece, İstanbul, Halkalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu 14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı 14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak 14:15 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu 14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı 14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Şarküteri dükkanında korku dolu anlar! Jeneratör gazından zehirlenen 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı 13:49 Şarküteri dükkanında korku dolu anlar! Jeneratör gazından zehirlenen 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti 12:39 Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı 12:16 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı

Son Dakika Haberleri
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı
14:17 Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz
14:15 Son Dakika: Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den gitmelerini istedim, Morutan'ı almayacağız
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:14 MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
12:58 Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor
Sıfır araç fiyatına 1965 model klasik otomobil alan genç adam araca gözü gibi bakıyor Sıfır araç fiyatına 1965 model klasik otomobil alan genç adam araca gözü gibi bakıyor         
14:35
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz         
14:17
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık         
14:15
Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı         
14:11
Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar sebebiyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar sebebiyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır         
14:05
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz         
12:18
Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu         
11:32
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış         
11:07
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 14:43:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin camını kırıp 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı böyle çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement