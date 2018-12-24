Sargın "Yollarla Gönülleri Birbirine Bağlıyoruz"

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ilçe merkezinin yanı sıra taşra mahallelerinde devam eden parke taşı ve asfalt öncesi gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sargın ziyarette tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yollar açarak gönülleri birbirine bağlıyoruz" dedi. Ziyarette Başkan Sargın'a Çiçekli Mahallesi Muhtarı Hasan Yakşi de eşlik etti.

Vatandaşın günlük yaşamda hayatını kolaylaştıracak ve ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalara devam eden İznik Belediyesi bu kapsamda birçok alanda, birçok nokta da çalışmalarını sürdürüyor. Gerek Merkezi Hükümet ve gerek Büyükşehir Belediyesi'nden alınan desteklerin yanı sıra İznik Belediyesi ekipleri tarafından da yol yapım çalışmaları, aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda alt yapı çalışmaları biten bölgelerde en kısa sürede asfaltlama, parke taşı veya satıh kaplama çalışmaları başlıyor. Merkezi çalışmaların yanı sıra taşra mahallelerde de ihtiyaçlar doğrultusunda yol çalışmaları devam ediyor.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da ilgili personel ile birlikte devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini de dinledi.

SARGIN "NEREDE BİR VATANDAŞIMIZ VARSA, HİZMET ORADA"

İlçenin en ücra köşesinden en merkezine kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten İznik Belediye Başkanı Osman Sargın açıklamasında "İlçemizde birçok alanda devam eden gerek yol çalışmaları ve gerek diğer çalışmalara her geçen gün yenisini ekliyoruz. Bu kapsamda alt yapı çalışması biten sokaklarımızda vakit kaybetmeden yol çalışmalarına giriyoruz. Gerek parke taşı, gerek sıcak asfalt ve gerekse de satıh kaplama çalışması ile sokaklarımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyoruz. Mahalle muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa büyük, küçük demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de çalışma bölgelerinden biri olan Çiçekli Mahallemizde ki yol ve diğer çalışmaları ziyaret ettik. Bizler vatandaşlarımızdan gelen talep nerede olursa olsun, hizmetleri oraya ulaştırmak için tüm kurumlarla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda vatandaşlarımızın beğenisi ve destekleri bizlerin çalışma azmini de arttırıyor. Tüm hemşerilerime bu destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.