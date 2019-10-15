Sarhoş Ebeveynler Filmi

Alkolik anne-baba Frank ve Nancy, tek çocuklarını üniversiteye gönderir ve artık zengin, üst sınıf bir mahalledeki evlerine dönmek zorundadırlar. Maddi durumları sarsılırken, bu düşüşlerini gizlemek ve toplum içindeki imajlarını kurtarmak için aşırı önlemler alırlar.
Yönetmen: Fred Wolf
Senaryo: Fred Wolf, Peter Gaulke
Oyuncular: Alec Baldwin, Salma Hayek, Jim Gaffigan, Joe Manganiello, Treat Williams, Michelle Veintimilla, Natalia Cigliuti, Colin Quinn, Eddie Schweighardt, Jeremy Shinder, Ben Platt, Olivia Luccardi, JoJo Kushner, Sasha Mitchell, Aasif Mandvi, Mark Gessner, Meg Wolf, Dan Soder, Peter Gaulke, Adam Enright, Kid Cudi , Kelly AuCoin, Brian Donahue, Scott Nicholson, Joseph Mancuso, Izzy Ruiz, Andy Spade
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Drunk Parents
Yapımcı Firma: Bron Studios
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 04.09.2020
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