Sarhoş magandalar, "Arabanı çek, buraya park edemezsin" dedikten sonra adamın kafasında şişe kırdı - Son Dakika
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Sarhoş magandalar, "Arabanı çek, buraya park edemezsin" dedikten sonra adamın kafasında şişe kırdı

25.09.2022 14:54

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir sürücü arabasını park edip evine doğru gittiği esnada alkollü magandalar, "Arabanı çek, buraya park edemezsin" deyip adamın kafasında şişe kırarak dakikalarca işkence etti. Vahşice darp ettikleri şahsı daha sonra arabasına bindirerek gönderip, yakalanmamak için olay yerindeki kanları silen 3 zanlı yakalanarak tutuklandı. Tüyler ürperten o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kağıthane Çağlayan'da, akşam saatlerinde evine gelen Mustafa Selçuk T. (57), cadde üzerindeki boş bir yere arabasını park etti. Aracından inerek evine doğru yürüyen Mustafa Selçuk'a bağıran alkollü şahıslar, ''Arabanı çek, buraya park edemezsin'' deyip adamın üzerine doğru koşarak saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Mustafa Selçuk T.'yi alkollü şahıslar dakikalarca acımasızca ölümüne darp etti.

KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR

Adamı darp etmekle kalmayan şehir eşkıyaları, adamın başında şişe kırıp, kaldırımda sürükledi. Sakinleşmeyen şahıslar, Mustafa Selçuk T.'yi adeta sokak ortasında işkence etti. Bir süre sonra saldırganlar Mustafa Selçuk T.'yi arabasına bindirip olay yerinden gönderdikten sonra olay yerindeki kanları silmeye çalıştı.

KASATEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Olay yerinden kaçan Mustafa Selçuk T., tedavi olmak için hastaneye gitti. Hastane polisinin aldığı ifade doğrultusunda harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şehir eşkıyalarının Serkan G. (21), Abdülselam G. (35) ve Abdülkadir K. (19) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da dehşet anları: Adamı dövmeleri yetmedi, kafasında şişe kırdılar

O ANLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kağıthane'de yaşanan dehşet anları bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, arabasını park edip sokakta yürüyen şahsın arkasından gelenler tarafından darp edilerek kafasında şişe kırılıp sürüklendiği, daha sonrasında ise arabasına bindirilerek gönderildiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise saldırganlar, olay yerindeki kanları silmeye çalışması ve arabalarına binerek olay yerinden ayrılıyor.

İstanbul'da dehşet anları: Adamı dövmeleri yetmedi, kafasında şişe kırdılar
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Kaynak: İHA

Kağıthane, Çağlayan, Selçuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarhoş magandalar, 'Arabanı çek, buraya park edemezsin' dedikten sonra adamın kafasında şişe kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarhoş magandalar, "Arabanı çek, buraya park edemezsin" dedikten sonra adamın kafasında şişe kırdı - Son Dakika
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