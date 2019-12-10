Son Dakika Haberleri: Sarhoş olduğu halde otobanda at binen bir kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Sarhoş olduğu halde otobanda at binen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Sarhoş olduğu halde otobanda at binen bir kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dallas şehrinde şarhoş bir şekilde ata binerek otobana çıkan bir kişi gözaltına alındı

Sarhoş olduğu halde otobanda at binen bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dallas şehrinde sarhoş bir şekilde ata binerek otobana çıkan bir kişi gözaltına alındı.


Şehrin Doğu East Ledbetter bölgesine gelen polis ekipleri kimliği belirlenemeyen birinin atıyla araçların arasından geçerek ilerlediğini gördü. Polisler söz konusu kişiyi "alkollü halde toplumun huzurunu kaçırmak suçlamasıyla" gözaltına alırken, ayağından yaralanan at, Becky's Hope kurtarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Söz konusu atın Frisco adlı bir sivil toplum örgütü tarafından tedavi edileceği kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dallas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:46 
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