Son Dakika Haberleri: Sarhoş Polislere Komik Ceza

Sarhoş Polislere Komik Ceza

25 dakika önce

BAVYERA Eyaletinin Augsburg kentinde 21 Eylül 2016'da 5 polis, alkol aldıktan sonra bir restorana girdi.

Sarhoş Polislere Komik Ceza, System.String[]
BAVYERA Eyaletinin Augsburg kentinde 21 Eylül 2016'da 5 polis, alkol aldıktan sonra bir restorana girdi. Polisler, aldıkları yiyeceklerle tek başına oturan 25 yaşındaki Senegalli bir mültecinin masasına gitti. 43 yaşındaki başkomiser, siyahi gence kasıtlı ve sebepsiz olarak çarpıp 'Zenci, memleketine git' dedi ve elindeki hamburgeri kafasına bastırdı. Tacizlere tepki vermeyen mülteci, masadan kalkıp mekanı terk etti. Başkomiser Senegalli gencin arkasından hızlıca ona doğru yürüdü ve elindeki plastik tepsiyi kafasına vurdu. Mülteci genç kendini savunmaya çalışınca da diğer polisler mülteci gence saldırdı.

MERKEL VE MÜLTECİLERE IRKÇI SÖZLER

Olay mahkemeye intikal etti. Polisler ilk duruşmada iddiaların birçoğunu reddetti ancak ikinci duruşmada yaşananları itiraf edip, pişmanlıklarını dile getirdi. Mahkeme ise polislerin pişmanlıklarını inandırıcı bulup verdiği hafif cezaları erteledi. Augsburger Allgemeine gazetesi, Augsburg Sulh Mahkemesinde görülen ikinci duruşmayla ilgili detayları haberine taşıyarak, polislerin alkol gerekçesiyle çok hafif cezalar aldıklarını, tecil edilen hapis cezalarının süresinin de komik olduğunu yazdı.

Gazete, polisin duruşmada "Ne kadar özür dilesem de azdır. Alkolün etkisiyle utanç verici bir olaya sebep oldum" sözlerine yer vererek, aynı polisin sosyal medya üzerinden Başbakan Merkel ve mülteciler aleyhine ırkçı paylaşımlarda bulunduğunu duyurdu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02 

Polis, Augsburg, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti Yakışıklı Oyuncu Erkan Petekkaya, Yolcu Uçağını Karıştırdı! Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:27:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarhoş Polislere Komik Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]