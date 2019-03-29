Sarhoş Polislere Komik Ceza

BAVYERA Eyaletinin Augsburg
kentinde 21 Eylül
2016'da 5 polis, alkol aldıktan sonra bir restorana girdi. Polisler, aldıkları yiyeceklerle tek başına oturan 25 yaşındaki Senegalli bir mültecinin masasına gitti. 43 yaşındaki başkomiser, siyahi gence kasıtlı ve sebepsiz olarak çarpıp 'Zenci, memleketine git' dedi ve elindeki hamburgeri kafasına bastırdı. Tacizlere tepki vermeyen mülteci, masadan kalkıp mekanı terk etti. Başkomiser Senegalli gencin arkasından hızlıca ona doğru yürüdü ve elindeki plastik tepsiyi kafasına vurdu. Mülteci genç kendini savunmaya çalışınca da diğer polisler mülteci gence saldırdı.
MERKEL VE MÜLTECİLERE IRKÇI SÖZLER
Olay mahkemeye intikal etti. Polisler ilk duruşmada iddiaların birçoğunu reddetti ancak ikinci duruşmada yaşananları itiraf edip, pişmanlıklarını dile getirdi. Mahkeme ise polislerin pişmanlıklarını inandırıcı bulup verdiği hafif cezaları erteledi. Augsburger Allgemeine
gazetesi, Augsburg Sulh Mahkemesinde görülen ikinci duruşmayla ilgili detayları haberine taşıyarak, polislerin alkol gerekçesiyle çok hafif cezalar aldıklarını, tecil edilen hapis cezalarının süresinin de komik olduğunu yazdı.
Gazete, polisin duruşmada "Ne kadar özür dilesem de azdır. Alkolün etkisiyle utanç verici bir olaya sebep oldum" sözlerine yer vererek, aynı polisin sosyal medya üzerinden Başbakan Merkel
ve mülteciler aleyhine ırkçı paylaşımlarda bulunduğunu duyurdu.