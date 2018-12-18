Son Dakika Haberleri: Sarhoş Sanılıp Baygın Yatan Gencin Başında Mermi Olduğu Ortaya Çıktı (3)

Sarhoş Sanılıp Baygın Yatan Gencin Başında Mermi Olduğu Ortaya Çıktı (3)

4 saat önce

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYORÇukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Oğuzhan Çimen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarhoş Sanılıp Baygın Yatan Gencin Başında Mermi Olduğu Ortaya Çıktı (3), System.String[]
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Oğuzhan Çimen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çimen'in kafa içi basınç seviyesinin düşürülmesi için uyutulduğunu söyleyen Eralp, "Hastamızın başındaki küçük ateşli silah yarasının, saçların olması nedeniyle gözden kaçması normal. Ailesinden öğrendiğimiz kadarıyla yaralanma olduktan sonra 1-2 gün yürüyormuş daha sonra şuuru bozuk şekilde acil servise gitmişler. Alkol ya da madde etkisinde olduğu düşünülmüş. Fakat giderek kötüleşmesine bağlı bizim buradaki muayenesinde saptanıyor yaralanması ve tedavisi onun üzerine başlıyor. Şu anda genel durumu orta seviye. Uyutuyoruz fakat hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

Nuri PİR/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:43 Kaynak: DHA

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