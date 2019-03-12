Son Dakika Haberleri: Sarhoş Sürücünün Neden Olduğu Kaza Kamerada

Sarhoş Sürücünün Neden Olduğu Kaza Kamerada

1 saat önce

? Rusya'da sarhoş sürücünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu.

Sarhoş Sürücünün Neden Olduğu Kaza Kamerada, System.String[]
?   Rusya'da sarhoş sürücünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu. Sinyal vermeden sola dönüş yapan sürücü, karşı şeritten gelen motosikletlinin, araca çarparak yaralanmasına yol açtı.

Kaza, Rusya'da yer alan Krasnodar Krayı'na bağlı Syavyansk-na-Kubani şehrinde bulunan bir caddede meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sarhoş sürücünün, sinyal vermeden, hatalı bir şekilde sola yaptığı dönüş, karşı şeritten hızla gelen motosikletlinin araca çarpmasına neden oldu. Kaza sonucu yaralanan motosikletli sürücü çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:42 Kaynak: DHA

Dünya
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