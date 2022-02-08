Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı - Son Dakika

7 Temmuz 2018'de İstanbul Rumeli Kavağı'nda yüzdüğü esnada üzerinden geçen teknenin pervanesi Belgin'in kolunu kaparak bileğinin kopmasına neden oldu. Bilirkişi raporunda tekneyi kullanırken alkollü olduğu belirtilen Seyhan Yılmaz, tutuklu yargılandığı davada 'taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 5 bin lira cezaya çarptırıldı. Genç kız, olayın failine 5 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat davası açtı.

KOLUNDA DERİN YARALAR OLUŞTU

Akşam gazetesinin haberine göre; Genç kız, kendisini korumak için suya daldı. O sırada üzerinden geçen teknenin pervanesi Belgin'in kolunu kaparak bileğinin kopmasına neden oldu. Ağır yaralanan Belgin, uzun süren tedavi sürecinde yaşam savaşını kazandı. Yerine dikilen sağ elinde kalıcı hasar oluşurken, kolunda da derin yara izleri kaldı. Bilirkişi raporunda tekneyi kullanırken alkollü olduğu belirtilen Seyhan Yılmaz, tutuklu yargılandığı davada 'taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 5 bin lira cezaya çarptırıldı. Başka bir suçtan da cezası bulunan zanlıya deniz taşıtı kullanmaktan men cezası da verildi. Genç kız, olayın failine 5 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat davası açtı.

VOLEYBOL KARİYERİ BİTTİ

Belgin Azak, voleybol kariyerini bitiren ve engelli kalmasına neden olan olayı ile ilgili, "Bilirkişi raporunda tekneyi kullanan kişi, alkollü olduğu ve plaj sahasına yakın yerde sürat yaptığı için asli kusurlu bulundu. Megafonla yapılan 'yüzme bölgesinden uzak dur' uyarılarına rağmen tekneyi doğrudan üzerime sürdü." ifadesine yer verdi.