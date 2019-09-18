Son Dakika Haberleri: "Sarı afat" bitkisi için eylem planı hazırlanacak
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"Sarı afat" bitkisi için eylem planı hazırlanacak

58 dakika önce

Kütahya'da, sarı afat (gentiana lutea) bitkisi için tür eylem planı hazırlama çalıştayı gerçekleştirildi.

Kütahya'da, sarı afat (gentiana lutea) bitkisi için tür eylem planı hazırlama çalıştayı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Kütahya'nın çok zengin bir endemik bitki türüne sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Alğan, şunları kaydetti:

"Bu çeşitliliğe örnek vermek gerekirse, bugün Kütahya'da 200'e yakın endemik bitki türümüz var. Bulgaristan'da endemik bitki türü 50'dir. Bununla kıyas yaptığımız zaman diğer ülkelere göre çok çok zengin olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu türleri korumak, gelecek nesillere aktarmak bizim asli görevlerimizden biridir. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sarı afat yani gentiana lutea diye bir türümüz var. Bu oldukça ilginç bir bitki türüdür. Tıp alanında çokça kullanılan bu türün korunması gerekiyor. Karaciğer rahatsızlıklarında, bağırsak hastalıklarının tedavisinde de etkili olan sarı afatın tür eylem planı hazırlanmasını ilgili firma ile yaparak bunun için bir yol haritası belirleyeceğiz."

Alğan'ın konuşmasının ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ece Gökçe Çakır Dindar ve proje sorumlusu Özlem Yetim birer sunum yaptı.

Dumlupınar, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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