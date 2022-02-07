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'SARI ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI - Son Dakika

'SARI ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI

07.02.2022 14:28

ERGENE Nehri'nin debisi 200 metreküp/saniyeye çıkarak, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kesiminde taştı.

ERGENE Nehri'nin debisi 200 metreküp/saniyeye çıkarak, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kesiminde taştı. Taşkın nedeniyle etkili tarım arazileri sular altında kaldı.

Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve sağanak yağışlarla birlikte Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kesiminde taştı. Devlet Su İşleri (DSİ), debisi Yenicegörece istasyonunda 200 metreküp/saniyeye çıkan Ergene Nehri için 'sarı alarm' uyarısında bulundu. Son bir hafta içinde debisi 10 kattan fazla artan Ergene, taştığı Uzunköprü'de binlerce dönüm tarım alanları sular altında kaldı. Tarihi Uzunköprü Köprüsü'nün restorasyona alınması nedeniyle Çiftlik ile Salarlı köyleri arasında geçici açılan servis yolu da sularla kaplanması üzerine ekipler, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.Bu köylere ulaşım normal yollardan sağlanmaya başlandı.

'SARI ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI
'SARI ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI
'SARI ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI

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Yıldız Dağları, Uzunköprü, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SARI ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'SARI ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI - Son Dakika
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