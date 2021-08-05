Üye Girişi
"Sarı altın"da hasat başladı - Son Dakika

"Sarı altın"da hasat başladı

05.08.2021 10:17

"Sarı altın"da hasat başladı Mısır'da artan rekolte yağ fiyatlarını düşürecek Mısır çiftçisi alım fiyatının ton başına 2 bin 500 lira olmasını bekliyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Mısır ekiminde artış olmadı ama rekolte yüksek" Türkiye'nin 6 buçuk milyon tonluk mısır...

"Sarı altın"da hasat başladı

Mısır'da artan rekolte yağ fiyatlarını düşürecek

Mısır çiftçisi alım fiyatının ton başına 2 bin 500 lira olmasını bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Mısır ekiminde artış olmadı ama rekolte yüksek"

ADANA - Türkiye'nin 6 buçuk milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırın hasadı başladı. Rekoltenin bu sene geçen yıllara oranla yüzde 25 yüksek olduğu mısırda çiftçiler fiyatın da ton başına 2 bin 500 lira olarak açıklanmasını istiyor.

Kent genelinde sezon boyunca havaların iyi gitmesi nedeniyle yem, nişasta, yağ ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş alanda kullanılabilen mısırın rekoltesinin yüksek olması bekleniyor. 750 bin dekar alanda ekilen mısırda geçen sene dönümde bin 100 ile bin 200 kilogram arasında verim alınırken bu sene bin 500 ile bin 600 kilogram arasında verim bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen sene fiyatları bin 325 lira olarak açıklanan mısırda Çukurova çiftçisi bu sene fiyatların 2 bin 500 lira olarak açıklanmasını istiyor.

"Fiyatlar da iyi olursa çiftçimizin yüzü gülecek"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, hasadın normalde Ağustos'un 15'inde başladığını ancak küresel ısınma nedeniyle tarihlerin geriye çekildiğini belirterek, "Bu yıl Haziran ayında havaların serin gitmesinden dolayı mısır koçanları kendini doldurdu. Şuan havalar sıcak ama verim bu sene iyi gözüküyor. Şuan mısırda rakamlar, verimler iyi. Eğer fiyatlarda iyi olursa çiftçimizin yüzü gülecek" diye konuştu.

"Rekolte bu sene çok yüksek"

Fiyatların ton başında 2 bin 500 lira olarak belirlenmesini istediklerini vurgulayan Doğan, "Gübre ve diğer girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı mısırın fiyatının 2 bin 500 lira olarak açıklanmasını bekliyoruz. Mısır ekiminde çok artış olmadı ama rekolte bu sene çok yüksek. Bu tarlada bin 500 ile bin 600 kilogram arasında verim bekleniyor. Daha ovanın yüzde 10'unda hasat yapılabildi. İlerleyen günlerde hasat daha yoğun olacak. Buğday da olduğu gibi mısır da rekoltesiyle yüz güldürüyor" ifadelerini kullandı.

"Yağ fiyatlarında düşüş bekleniyor"

Mısır yağı fiyatlarında da düşüş olabileceğini beklediklerini aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mısır'da, ayçiçeği ve soyada dışa bağımlı bir ülkeyiz. Eğer rekolte yüksek olursa tabi ki yağ fiyatları düşecektir. Bizim ülke olarak 2 buçuk milyon ton mısır açığımız var. Ekim alanlarımız ne kadar artarsa yağ fiyatları da o kadar düşecektir" dedi.

Çiftçi Mehmet Gülter ise maliyetinin dönüme 2 bin lira olduğunu, fiyatların 2 bin 500 lira olarak açıklanması halinde para kazanacaklarını söyledi.

Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı
Sarı altın da hasat başladı

Türkiye, Adana, Hasat, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Sarı altın'da hasat başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu 11:05 Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor 11:03 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var 10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı 10:43 Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı 10:30 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı 10:21 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 10:02 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız 09:36 Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız

Son Dakika Haberleri
11:10 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor
11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
10:51 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
10:42 Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
10:29 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı
10:27 Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları
10:20 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı
Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor         
11:10
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü         
11:02
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş         
10:33
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlıklı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı         
09:33
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında         
19:27
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 11:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sarı altın"da hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement