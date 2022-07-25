Sarı altın hasadında çiftçinin yüzü gülüyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağı, mevsimlik işçilere de iş kapısı olan kayısıda 100 bin dekar alanda hasat mesaisi devam ediyor. Bölgeye önemli bir gelir sağladığı için kentte 'Sarı altın' olarak değerlendirilen kayısıda bu yıl verimin iyi olması çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'ın Baskil ilçesinde hasat devam ediyor. Yaklaşık 100 bin dekar alanda 1 milyona yakın kayısı ağacı bulunan bölgede yılda ortalama 60 bin ton kayısı üretimi gerçekleşiyor. Elazığ'daki bu kayısının yüzde 95'i ise 20 bin nüfuslu Baskil ilçesindeki bahçelerde oluyor. Bu yıl zirai don nedeniyle Baskil merkezde kayısı yetişmezken Baskil'in sahil bölgesinde kayısı bolluğu yaşanıyor. İlçede üretilen kalitesi ve aroması ile ilk sıralarda yer alan Baskil kayısısında toplama işlemi yoğun çalışmalar sonucu devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren mesaiye başlayan işçiler gün boyu güneşin altında emek vererek kayısı toplama işini yapıyor. Bölgenin ekonomisine ciddi bir katkısı bulunan kayısının bu yıl daha verimli olması ise üreticisini sevindirdi.

"BU YIL REKOLTE YÜKSEK"

Kayısı hasadında olduklarını ifade eden üretici Nusret Gürsul, "Bu yıl kayısı dekoltesi çok yüksek. Beklentimizin çok üzerinde bir verim alıyoruz. İşçilerimiz sabah 5 de akşam 7 aralarında çalışıyorlar. Geçen yıl Baskil'de 5 bin ton dekolte varken bu yıl 15 bin ton dekolte olacağını düşünüyoruz. Fiyatlar geçen yıl 25 lira civarındaydı. Bu yıl ortalama 70 lira civarındadır. Hasat devam ediyor. Mecbur kalmadıkça kayısıları satmayı düşünmüyorum. Sadece ülkemize değil. Dünyada birçok ülkeye kayısı pazarımız bulunmaktadır. Almanya İngiltere Amerika ihracat ediliyor. Yurt dışında bizden Hacıhalil dediğimiz bir aşılı kayısı var o çok talep ediliyor. Biz hasat ve verim olarak çok memnunuz ama fiyat olarak biraz daha yükselmesini bekliyoruz" dedi.

(Yakup Sağlam - İHA)