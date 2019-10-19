Son Dakika Haberleri: Sarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya bürüyor
Son Dakika Güncel Sarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya bürüyor

Sarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya bürüyor

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen mezarlık, her yıl Ekim ayında sarı çiğdem adı verilen çiçeklerle dolup taşıyor.

Sarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya bürüyor, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen mezarlık, her yıl Ekim ayında sarı çiğdem adı verilen çiçeklerle dolup taşıyor. Kendiliğinden her yıl mezarlık içerisinde açan çiçekler, görenlerin ilgisini çekiyor.


Sarıgöl ilçesinin eski yerleşim bölgelerinden olan 12 haneli 35 nüfuslu Doğuşlar Mahallesi'ndeki kabristanlık, yaklaşık 200 yıldır kendiliğinden açan sarı çiğdem çiçeğiyle sarıya bürünüyor. Çevreden geçenlerin de büyük ilgisini çeken mezarlığın bakımı için mahallede yaşayan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesinden destek istedi. Mahallede ikamet eden 73 yaşındaki Ahmet Karaman, çocukluğundan beri mezarlığın her yıl kendiliğinden sarı çiğdemlerle dolduğunu belirterek, "Mezarlığımız 200-250 yıllık. Bu aylarda sarı çiğdemler açıyor. Hava yağışlı olursa Kasım ayına kadar bu çiçekler mezarlığı süslüyor. Kurak yıllarda ise çok çabuk kuruyor. Bu yıl biraz kurak olması sebebiyle tam anlamıyla açmadı. Ama yine de açan çiçekler mezarlığımıza çok güzel bir görüntü veriyor" dedi.


Doğuşlar Mahalle Muhtarı Şükrü Akın ise mezarlığın kaç yıllık olduğuna dair resmi bir belgenin olmadığını ifade ederek, "Büyüklerimizden bize aktarılan en az 200 yıllık olduğu. Mezarımız her yıl Ekim ayının 15'inden sonra sarıya bürünüyor. Tüm mezarı kaplayan sarı renkli çiğdem çiçekleri kendiliğinden açıyor. Kasım ortalarında kuruyorlar. Şu an tüm kabristan çiçekle kaplandı. Tek isteğimiz mezarlığımızın çevresinin duvarla bir an önce çevrelenmesi ve bakım yapılmasıdır" diye konuştu. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
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