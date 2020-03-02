Sarı çiğdemlerin açtığı Barlı Yaylasına ziyaretçi akını - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarı çiğdemlerin açtığı Barlı Yaylasına ziyaretçi akını - KONYA - Son Dakika

Sarı çiğdemlerin açtığı Barlı Yaylasına ziyaretçi akını - KONYA

6 saat önce

Yayladan genel görüntüler Geziye gelen aile ile röportaj Seyfullah Güler ile röportaj KONYA - Konya'nın Ahırlı İlçesi yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Barlı Yaylası'nın ilkbaharla 'sarı çiğdem ' çiçeklerinin açmasıyla yaylanın sarı mor çiğdem ile kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Yayladan genel görüntüler

Geziye gelen aile ile röportaj

Seyfullah Güler ile röportaj KONYA - Konya'nın Ahırlı İlçesi yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Barlı Yaylası'nın ilkbaharla 'sarı çiğdem ' çiçeklerinin açmasıyla yaylanın sarı mor çiğdem ile kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla yeşilin birçok tonunu barındıran yayla, çiğdem ' çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü.

Her yıl Mart ayında açan, Çiğdem çiçeğinin sarı renge bürünüp, toprağını sarıya çevirmesi ile, yaylayı ziyaret eden kişileri hayran bıraktı.

Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Seyfullah Güler AA muhabirine yaptığı açıklamada

Konya'nın Ahırlı ilçesine, 9 kilometre uzaklıkta, 1300 metre yüksekliğindeki Bartlı Yaylası, her yıl Mart ayında açan sarı mor çiçekleri ile harika görüntüler oluşturuyor..Böyle bir doğa harikası yaylayı görmeye doğaseverleri bekliyor. dedi.

Konya'nın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler çiğdemlerin çok harika olduğunu her yıl bu zamanlar bu çiğdemleri görmek için buraya geliyoruz çok güzel dedi.

Ailecek gelen bir çok kişi bol bol çiğdem fotoğrafı çekerek doğada olmanın tadını çıkardı.

Sarı çiğdemlerin açtığı Barlı Yaylasına ziyaretçi akını - KONYA

Ahırlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:31 Kaynak: AA
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