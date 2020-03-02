Sarı çiğdemlerle bezenen Barlı Yaylası görenleri büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarı çiğdemlerle bezenen Barlı Yaylası görenleri büyülüyor - Son Dakika

Sarı çiğdemlerle bezenen Barlı Yaylası görenleri büyülüyor

6 saat önce

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki Barlı Yaylası, sarı çiğdemlerin açmasıyla görsel şölen sunuyor.

Sarı çiğdemlerle bezenen Barlı Yaylası görenleri büyülüyor, System.String[]

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki Barlı Yaylası, sarı çiğdemlerin açmasıyla görsel şölen sunuyor.

İlkbaharın gelişini müjdeleyen çiğdemlerin açmasıyla sarıya bezenen 1300 metre yükseklikteki Barlı Yaylası, ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı.

Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Seyfullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahırlı'ya 9 kilometre uzaklıktaki yaylanın her yıl mart ayında açan sarı ve mor çiğdemlerle harika görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Doğaseverleri yaylaya davet eden Güler, çiğdemlerin harika olduğunu, her yıl bu çiçekleri görmek ve fotoğraflarını çekmek için Barlı'ya geldiğini ifade etti.

Ahırlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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