Sarı civcivler bugün ücretsiz hizmet verecek
9 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediye otobüslerinin tüm gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediye otobüslerinin tüm gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Aydın'ın tüm ilçelerinde hizmet veren belediye otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 39 hat ile hizmet eden otobüsler bugün ulaşım kartı sorgulamaksızın ücretsiz hizmet verecek. - AYDIN
İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Emeklilerden sorunlarına çözüm bildirisi: AK Partili vekil, taleplerin çözümü için söz verdi