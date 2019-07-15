Son Dakika Haberleri: Sarı civcivler bugün ücretsiz hizmet verecek
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Sarı civcivler bugün ücretsiz hizmet verecek

9 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediye otobüslerinin tüm gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Sarı civcivler bugün ücretsiz hizmet verecek, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediye otobüslerinin tüm gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Aydın'ın tüm ilçelerinde hizmet veren belediye otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 39 hat ile hizmet eden otobüsler bugün ulaşım kartı sorgulamaksızın ücretsiz hizmet verecek. - AYDIN
Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
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