Sarı Deniz'de yük gemisi ile 1 milyon varil ham petrol taşıyan tanker çarpıştı - Son Dakika

Sarı Deniz'de yük gemisi ile 1 milyon varil ham petrol taşıyan tankerin çarpışması sonucu tankerde bulunan ham petrolün bir kısmı denize döküldü.

Sarı Deniz'de bir yük gemisi ile yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıyan bir tanker çarpıştı. Çarpışmada tankerde bulunan ham petrolün bir kısmı, Çin'in Shandong eyaletinde yer alan ve en büyük ham petrol terminali olan Qingdao Limanı yakınlarında denize döküldü. İlk raporlara göre, Sa Justice adlı yük gemisi ile 272 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğindeki A Symphony adlı petrol tankeri yerel saatle 8.50 sıralarında çarpıştı.

Yetkililer, çarpışma sonucu okyanusa petrol dökülmesinin yanı sıra liman yolunda da hasar meydana geldiğini belirterek, "Tüm mürettebatın kontrolleri yapıldı, olayda yaralanan olmadı" dedi. Petrol sızıntısını kontrol altına almak ve sızıntıdan etkilenen bölgeleri temizlemek için ekipler görevlendirilirken, yakınlarda bulunan gemilere olayın meydana geldiği bölgeye 10 deniz milinden (18.5 kilometre) fazla yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Deniz Güvenliği İdaresine bağlı Tehlikeli Maddeler ve Kirlilikle Mücadele Biriminden bir yetkili, petrol sızıntısının acil müdahale aşamasında olduğunu ve henüz kirlilik değerlendirme seviyesine gelinmediğini söyledi. Çin Ulaştırma Bakanlığına yapılan çağrıların ise cevapsız kaldığı öğrenildi.

(İHA)