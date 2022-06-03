Sarı ışıkta hızlanan taksici, kamyonetle çarpıştı: 2'si yolcu 3 yaralı - Son Dakika
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Sarı ışıkta hızlanan taksici, kamyonetle çarpıştı: 2'si yolcu 3 yaralı

03.06.2022 08:45

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sarı ışıkta hızlanan ticari taksi ile kamyonet çarpıştı. Yaşanan kazada yolcular dahil 3 kişi yaralanırken, şahıslar sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olcay Çetinkaya kontrolündeki kamyonet Kemal Şeker Bulvarı'ndan karşı caddeye geçmek istedi. O esnada Hekimsuyu Caddesi'nde gelmekte olan Hüseyin Yavuz kontrolündeki taksi de karşıya geçmek istedi. İki araç da yanan sarı ışıkta durmayarak süratlendi. Hızlı olan araçlar Hekimsuyu Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı.

YOLCULAR TAKSİDE SIKIŞTI

Kazada taksi şoförü Hüseyin Yavuz ve yanındaki yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kaza, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksi içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonette bulunan yaralı ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmak üzere ambulansa bindirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen taksi ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarı ışıkta hızlanan taksici, kamyonetle çarpıştı: 2'si yolcu 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarı ışıkta hızlanan taksici, kamyonetle çarpıştı: 2'si yolcu 3 yaralı - Son Dakika
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