Sarı Kanarya kanatsız uçamıyor

Sarı lacivertli ekipte geçen sezonun aynı diliminde atılan gollere bakıldığında 6'da kalındığı göze çarptı. 2019-2020'de ise şu ana dek 11 gol atıldı.



HER BÖLGEDEN GOL GELDİ



Toplamda 3 kez sevinç yaşayan Vedat Muriqi takımın en skoreri konumuna yerleşirken Kosovalı forvetin ardından, Dirar (2), Moses, Rodrigues ve Zanka sıralandı. Başka bir deyişle sarı lacivertliler; savunmadan 3, orta sahalardan 2, kanat oyuncularından 3 ve forvetten de 3 gollük getiri sağladı. 2018-2019'da ilk 7 maçta atılan 6 golü Ayew (2), Slimani, Giuliano, Josef ve Eljif Elmas kaydetmişti. Hem yerliler ağları hiç sarsamamış hem de forvet ve kanatların katkısı toplamda 3, orta alandan gelen gol sayısı da 3'te kalmıştı. Yerli futbolcular ise geçtiğimiz sezonda sevinç yaşayamamıştı.



MİLLİ ARADAN SONRA...



Sakatları sebebiyle oynayamayan kanat oyuncuları Moses ve Rodrigues'in aynı anda forma giyemediği son 2 maçta Fenerbahçe skor üretemezken, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı, sonra da Antalyaspor savunma hattını açamadı. Rodrigues, Moses ve Hasan Ali'nin milli ara sonrası takıma dönmeleri bekleniyor.