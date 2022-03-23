"Sarı" Keşap Belediyesi'nin maskotu haline geldi - Son Dakika

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür tarafından sahiplenilen "Sarı" adlı kedi, belediyenin maskotu haline geldi.

Emür, sahipsiz bir kedisinin geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sırasında belediye binasına sığındığını farketti.

Emür'ün talimatıyla personel tarafından koruma altına alınan ve "Sarı" adı verilen kedi için bina içerisinde özel yaşam alanı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Emür, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sarı"nın kısa sürede kendilerine alıştığını ve belediyeyi yuva olarak benimsediğini söyledi.

Canayakınlığı ve sevimliliğiyle "Sarı"nın herkes tarafından çok sevildiğini aktaran Emür, kendisinin kısa sürede belediyenin adeta maskotu haline geldiğini belirtti.

Emür, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gerekli çalışmaları da gece gündüz devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.