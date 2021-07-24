Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek

alatasaray, Gedson Fernandes transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Kiralama bedelinin yanı sıra satın alma maddesiyle ilgili küçük pürüzler kaldı. Büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
2 milyon euro kiralama ve taksitler halinde 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödenecek. Özellikle Fatih Terim, oyun sistemine uyması nedeniyle Gedson Fernandes'in transferini çok istiyor.
Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde de mutlu sona çok yakın... Berkan için 3 milyon euro civarında bonservis bedelinde prensipte anlaşma sağlandı.
Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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