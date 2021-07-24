Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek

alatasaray, Gedson Fernandes transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Kiralama bedelinin yanı sıra satın alma maddesiyle ilgili küçük pürüzler kaldı. Büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

2 milyon euro kiralama ve taksitler halinde 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödenecek. Özellikle Fatih Terim, oyun sistemine uyması nedeniyle Gedson Fernandes'in transferini çok istiyor.

BERKAN'DA MUTLU SON YAKIN

Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde de mutlu sona çok yakın... Berkan için 3 milyon euro civarında bonservis bedelinde prensipte anlaşma sağlandı.

42 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.