Sarı-Kırmızılı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi

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Marcao, takımda artık istenmeyen adam. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, arkadaşları tarafından dışlandı. Marcao'nun dün soyunma odasına girememesinin de futbolcuların kararı olduğu belirtildi.

KEREM'E DESTEK YAĞDI

Kerem Aktürkoğlu da bugün yaptığı paylaşımda 'Önemli olan Galatasaray' mesajı vermek istedi. Takım arkadaşları da Kerem'e destek çıktı. Feghouli, Taylan, Emre Akbaba gibi önemli isimler 'kalp' emojisi bıraktı.

HALİL DETAYI

Tesislerde Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Marcao'nun, Halil Dervişoğlu'na da saldırdığı iddia edilmiş ve olayın gerçekliği gün yüzüne çıkmıştı. Halil'in Kerem'in paylaşımını beğenmesi de oldukça dikkat çekti.