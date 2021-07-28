Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray'da yerli operasyonu sürüyor. Sarı-kırmızılı takım Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz transferinden sonra Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu da renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFERİ İÇİN 3.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sporx'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcuyla, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek Berkan'ın Perşembe günü Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.