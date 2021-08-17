Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı

Galatasaray'a 2015-2016 sezonun ikinci yarısında Molde takımından transfer edilen Linnes, 5 buçuk sezon sonra tekrar eski takımına döndü. Molde, Linnes transferini bir videoyla duyurdu.

KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELDİ

Martin Linnes, asıl mevkisi dışında Galatasaray'da ihtiyaç duyulduğunda çok kez sol bekte de oynadı. Norveçli futbolcu kaptanlığa kadar yükseldi. Ancak geçen sezonki performansı yola devam etmek için yeterli olmadı.