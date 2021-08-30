Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı

Galatasaray ile Çaykur Rize spor arasında yaşanan Oğulcan Çağlayan krizi büyüyor. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın sarı-kırmızılı camiaya yönelik, "Siz kimsiniz Rizespor'a ipotek koyacaksınız! 1.2 milyon euroyu ve 506 bin 275 liramızı son kuruşuna kadar ödesinler, kıvırmasınlar" ifadelerini kullandığı açıklamasına sert cevap geldi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, GS TV ekranlarından Kıran'a cevap verdi.

Rezan Epözemir'in açıklamaları şöyle:

"İYİ TAKİP ETSİNLER"

Galatasaray'ın 30 milyon taraftarıyla bu tür manipülasyonlara karşı refleks göstermesi gerekir. Sayın Tahir Kıran'ın sözleri manipülatif, gerçek dışı. Hukukçuları yanlış yönlendiriyor. Kendisi zor durumda kalacak. Oğulcan ile ilgili görevi kötüye kullanmaktan ötürü bir şikayette bulunacağımızı açıkladık. 4 Ağustos'ta bir basın toplantısı yapıp belgelerle süreci anlattım. Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler.

"SİZ BU DOSYAYA NİYE BU KADAR KIYMET VERİP TAKİP EDİYORSUNUZ?"

Bir yandan şikayet yok deyip, bir yandan Tahkim şikayetini geri çekin diye protokole madde koydurmak istiyorlar. Tahkim Kurulu'ndan ve üyelerinden ziyade, Sayın Tahir Kıran ve arkadaşları takip ediyor. Kimler bu dosyayla ilgili çaba gösteriyor, baskı gösteriyor. Baskıyla bu itiraza takipsizlik kararı verecekler. Bunu tarihe not düşelim. Siz bu dosyaya niye bu kadar kıymet verip takip ediyorsunuz? İlgilileri bu kadar takip etmiyor bu dosyayı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Şu an dosyamız derdest. Dolayısıyla sözleri gerçek dışı.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Yalandan demeci kimin verdiğini tüm Türkiye gördü şimdi. Kimin yalan attığının takdiri yüce kamuoyunundur. Sansasyonel kaygılarla biz açıklama yapmıyor. Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Herkes haddini bilecek. Sayın Tahir Kıran'a kişisel olarak bu ifadeyi iade ediyorum. Kimse Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Bu belgeyle kimin şov yaptığı ortaya çıktı. Bu dosya için kimlerin baskı yaptığını biliyoruz. Gerekirse açıklarız. Bir şikayet dosyasını çılgınlar gibi adliyelerde takip edip, baskı uygulamak, bulmaya çalışmak. Taraf olmayan Tahir Kıran'ın kıymet kutsiyet atfedip konuşması çok ilginç. Dosya numarasını verdik başkaca failler nedeniyle takipsizlikle sonuçlanacaktır. Vicdani kanaatim budur.

"BİZİ BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMASIN"

Sayın Tahir Kıran, 'Kıvırmasınlar' demiş. Kimin yalan attığı kıvırdığı bu belgeyle ortaya çıktı mı, çıktı. Galatasaray'a etmiş olduğu telkinin gereğini yerine getirip hassasiyet gösterecek mi, bakacağız. Biz kurumsal refleksleri olan bir spor kulübüyüz. Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Hiçbir baskıya tehdide boyun eğmeden hak arama özgürlüğünü kullanır. Kimseden korkmaz. Bizi başkalarıyla karıştırmasın Sayın Tahir Kıran. Kıvırmasınlar, yalan söylemesinler sözleri yakışık almaz. Kimin kıvırttığı, kimin yalan söylediği bu belgelerle ortaya çıktı.

"GALATASARAY'A BU SÖKMEZ"

Fatih Hocamızla ilgili müspet değerlendirmeler yapıyor. Başkanımız ve benle ilgili menfi sözleri var. Düne kadar Fatih Terim ile ilgili neler söylediğini Türkiye biliyor. Fatih Hoca bizim için değerli ve kıymetlidir. Teknik konuların tamamında tek yetkili kişidir. Galatasaray'ın idari ve yönetsel anlamda tek patronu Burak Elmas'tır. Seçilmiş, Galatasaraylıların teveccühüne mazhar olmuştur. Buradan Florya ile bizim aramızda ikilik çıkarmaya yönelik bir iş bizde prim yapmaz. Galatasaray'ın tek patronu Burak Elmas'tır. Dolayısıyla bir iradeyi esas almak istiyorsa, Burak Elmas'ı alabilir. Bu konu hukuki bir konudur. Bu konuda karar almaya yetkili Burak Elmas'tır. Burada bir ikilik, kutuplaşma prim yapmaz. Galatasaray'a bu sökmez. Boşu boşuna uğraşmasın.

"BİZ BU PARAYI ÖDEMİYORUZ"

Ne olacak bundan sonra? 'Bu parayı ödeyecekler, kıvırmasınlar' dedi. Tahkim'in kararına karşı AİHM'e başvuru yapıyoruz. Bölge Mahkemesi'nin kararını da Yargıtay'a götürdük. Tahkim'in kararı nedeniyle oyuncumuzun özlük hakları ihlal edildi. Vize ve lisans konusunun çözülmesi zaruriyeti var. Biz bu parayı ödemiyoruz. Bizim UEFA'dan gelecek paralarımız var. Yayın haklarından gelen paramız var. Federasyon bunları kesiyor. Biz dilekçe verdik, kesmeyin bu paraları, bize ödeyin dedik. Dilekçemiz olmasına rağmen, buradaki paralarımız kesilecek, bu zikredilen rakamlar ödenecek. Bundan sonra oyuncumuzun vizesi verilecek. Ancak, Tahkim'in kararı bozulursa TFF'nin bizden keseceği parayı faiziyle birlikte alacağız.

"BİZE GÖRE BU MESELE KAPANMIŞTIR"

Tehdit edeceklerine, baskı kuracaklarına, bizi sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bizim tek derdimiz, başka kimlik ve gözlük bunun arkasında yok, asla olamaz. TFF Hukuk Kurulları, tarafsız ve bağımsız olması. Bizim mücadelemiz bu. Hukuk bumerang gibidir, atarsın gelip seni bulur. Biz adaleti başkaları için de istiyoruz. Rizespor ile, Rizespor halkıyla hiçbir problemiz yok. Bizim için çok kıymetliler. Rize özelinde önyargımız söz konusu olamaz. Rizespor ve Rize halkı çok kıymetlidir. Bu açıklama talihsiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bize gelen paraları TFF, 'Vermeyin' dememize rağmen onlara ödeyecek. Oyuncuya vize verilecek. Yaptığımız şikayet müspet sonuçlanırsa, bu paramız faiziyle geri verilecek. Olmazsa hukuka saygı duyacağız. Bize göre bu mesele kapanmıştır.