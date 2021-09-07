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Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir - Son Dakika

Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir

07.09.2021 17:42

Galatasaray, transferin bitmesine saatler kala Arsenal'den Muhammed Elneny'i kadrosuna dahil etmek için adım attı. Sarı-kırmızılıların, Mısırlı futbolcu için İngiliz devine 3 milyon euro ödeme yapacağı düşünülürken futbolcuya da 1.7 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif edeceği bilgisi geldi.

Galatasaray, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Elneny için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Arsenal'le sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan yıldız futbolcunun transferini küçük bir ödeyerek bitirmek istiyor.

ELNENY AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Sporx'in Sky Sports'tan aktardığı habere göre;Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Muhammed Elneny için Arsenal ile masaya oturdu. Arsenal, önümüzdeki yaz potansiyel olarak ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan Elneny için küçük bir bonservis ücretini de memnuniyetle karşılayacak. Geçen sezon Mikel Arteta ile birlikte tekrar Arsenal as kadrosunda yer alan Elneny, 41 maçta forma giymişti. Ancak, bu sezon yeni transferlerle birlikte sadece 2 maçta 134 dakika süre alan Elneny de ayrılmaya sıcak bakıyor.

YILLIK 1.7 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray, Elneny için tüm aracıları aradan çıkararak senelik 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza attıracak. Sarı kırmızılı kulüp, Mısırlı oyuncu için 3 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir

Galatasaray, Arsenal FC, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir - Son Dakika Spor


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