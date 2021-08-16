Kadrosunu gençleştirmek için yerinde hamleler yapan Galatasaray, bir yandan da takımdan gidecek futbolculara odaklandı. Şu ana kadar elden çıkarmak istediği futbolcularla yolları ayıramayan sarı-kırmızılılara, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan sürpriz bir teklif geldi.
Sporx'in haberine göre; Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, Marcao'nun transfer için Galatasaray'a 3 milyon euroluk teklif sundu. Dinamo Moskova'nın teklifini reddeden Galatasaray Yönetimi, Marcao'nun transferi için minimum 10 milyon euroluk bonservis bedeli bekliyor ancak son iki transfer döneminde Marcao için bu seviyede bir teklif kulübe ulaşmadı.
Son Dakika › Spor › Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı - Son Dakika Spor