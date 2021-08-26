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Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor - Son Dakika

Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor

26.08.2021 12:35

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Ryan Babel, Radamel Falcao yol ayrımında. Falcao ile fesih sözleşme şartları üzerine görüşmeler sürüyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Feghouli ve Diagne'nin iyi performansı Babel'i devre dışı bıraktı. Marcao ise satış listesinde. 10 milyon euro seviyelerinde gelir öngörülüyor. Bu sezona kötü başlayan Mostafa Mohamed'e Fransız takımlarının ciddi ilgisi var, satılma olasılığı yüksek.

Olimpiu Morutan'ın imzasıyla beraber 9'uncu transferini yapan Aslan'da satış gündemi de hareketlendi. Marcao'nun vedası kapıda. Radamel Falcao, Ryan Babel ve Mostafa Mohamed'le de yolların ayrılması an meselesi.

MARCAO SATIŞI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Marcao'nun satışından yüksek bir gelir bekliyor. Ancak beklenen rakamın altına satış yapılmayacak. Marcao'nun takımda kalma durumu, diğer üç futbolcuya göre daha fazla. Maaş yükünü de azaltmaya çalışan Cim-Bom, bu konuda en çok Falcao'da sorun yaşadı.

Galatasaray'da Mohamed, Babel ve Falcao'ya veda

AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılarda fesih için kararlı olduklarını oyuncuya iletti. Kolombiyalı yıldız da artık uzlaşma aşamasına geldi. Galatasaraylı yetkililerle, Falcao arasında fesih görüşmeleri başladı. Sarı-kırmızılılar iki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşmayla bu defteri kısa sürede kapatmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Mohamed, Babel ve Falcao'ya veda

FEGHOULİ VE DİAGNE KALIYOR

Sezonun açılışında takımın yıldızlarından olan Feghouli ve Diagne'nin, kadroda tutulmasına karar verildi. Feghouli'nin indirim yapması bekleniyor. 2,5 milyon euro maaşı olan Babel, iyice gözden düştü. Bedelsiz şekilde, anlaşma sağladığı bir takıma gitmesine izin verilecek.

Galatasaray'da Mohamed, Babel ve Falcao'ya veda

MOSTAFA FRANSA YOLCUSU

Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'e Fransa Ligi'nde ilgi olduğunu doğruladı. Satılma ihtimali de hiç azımsanmayacak düzeyde

Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor

Mostafa Mohamed, Galatasaray, Marcao, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Terim artık işi paraya dökmüş zerre futbolcudan anladığı yok cicaldau başta muhammed ve inanamadığım aytaç kara emre taşdemir gibi adamları alınması çok ama çok ilginç düşünün falcao 5 yıllık sözleşmeli babel denen adam emekli tarzında yazık bu paralara yazık Cevap Yaz 22 15 Yayından Kaldır
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