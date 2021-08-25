Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti

Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'la oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Galatasaraylı Marcao, bu olayın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Fatih Terim'den bir daha forma şansı bulması beklenmeyen Brezilyalı savunmacı için gelen teklifler değerlendirilmeye başlandı.

NAPOLI'NIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Fanatik'in haberine göre; Marcao için Galatasaray'ın kapısını ilk çalan kulüp Napoli oldu. İtalyan ekibi Sarı-Kırmızılılar'a 1.5 milyon euro kiralama teklifi ve 12.5 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. Ancak Galatasaray satın alma opsiyonunun zorunlu olmamasından dolayı bu teklif reddedildi.

KRASNODAR'LA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Rus ekibi Krasnodar ise Galatasaray'a 8 milyon euro önerdi ve transfer için görüşmeler başlamış oldu. 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, 107 maçta forma giyerken 1 gol attı 1 de asist yaptı.