Sarı-kırmızılı takımın Hatayspor maçı öncesi yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı

Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı. Danimarkalı savunmacı, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek. 10 günce takıma katılan Nelsson'un, antrenman eksiği bulunmuyor.

PARTNERİ LUYİNDAMA

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç cezalı. Marcao'nun takımdan ayrılma ihtimali de var. Aslan'ın bu sezonki stoper tandeminde Luyindama ve Victor Nelsson olacak. İlerleyen süreçte Luyindama'nın yerine başka bir isim alınma ihtimali de var.