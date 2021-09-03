Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti

Oğulcan Çağlayan, nikah masasına oturuyor. Son zamanlarda lisans konusu yüzünden gündemde kalan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Peri Ispartalı ile hayatını birleştirmek için adım attı. Oğulcan ve sevgilisinin kaptan Arda'nın teknesinde çıkan fotoğrafları bu yaz gündemi sallamıştı.

Sarı-Kırmızılı takımda lisans krizi yüzünden forma giyen Oğulcan, bu sorunun çözülmesiyle rahat bir nefes aldı, ardından da sevgilisiyle hayatını birleştirmek için dev bir adım attı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sevgilisi Peri Ispartalı'ya evlenme teklifi etti. GALATASARAY'DAN KINAMA Arda Turan'ın teknesinde Oğulcan ve sevgilisinin samimi fotoğrafları basına sızmıştı. Galatasaray, genç futbolcunun görüntülerini sızdıranları kınamıştı.

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