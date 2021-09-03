Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti

Sarı-Kırmızılı takımda lisans krizi yüzünden forma giyen Oğulcan, bu sorunun çözülmesiyle rahat bir nefes aldı, ardından da sevgilisiyle hayatını birleştirmek için dev bir adım attı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sevgilisi Peri Ispartalı'ya evlenme teklifi etti.
Arda Turan'ın teknesinde Oğulcan ve sevgilisinin samimi fotoğrafları basına sızmıştı. Galatasaray, genç futbolcunun görüntülerini sızdıranları kınamıştı.
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