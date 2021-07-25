Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı

G.Saraylı oldu! Yeni yengenin paylaşımı taraftarı mest etti

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24 yaşında olan ve Romanya futbolunun çok şeyler beklediği Alexandru Cicaldau'nun sevgilisi Bianca tıp öğrencisi. Bükreş'te yaşayan Bianca Maria, öğrenimine devam ediyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Bianca Maria'nın takipçi sayısı da sevgilisinin Galatasaray'a transferinden sonra hızlı bir yükselişe geçti. An itibariyle 12 bin takipçiye ulaşan Bianca Maria'nın beğenileri de bir hayli arttı.

"YENGE" YORUMLARI DOLDU TAŞTI

Galatasaraylı taraftarlar, Bianca'ya ''yenge'' şeklinde yorumlar yaptılar. Instagram sayfasında 12,2 bin takipçisi olan Bianca Maria'nın kullanıcı adı da: ''bianca3maria'' şeklinde.

SEVGİLİSİNE DESTEK

Bianca, sevgilisinin formalı paylaşımına aslan emojisi koyarak, "Her zaman en iyi olman için seni destekleyecek" notu düştü.