Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na geri dönecek

Akşener'in İmamoğlu için yaptığı benzetme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi

42 yıldır tutsak olan balina, kafasını vura vura kendini öldürmeye çalıştı!

TT Stadı'ndaki bakım nedeniyle henüz evinde maç oynayamayan Galatasaray'da hasret sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, zemini yenilenen ve büyük oranda bakımı tamamlanan TT Stadı'na Lazio maçıyla dönmeye hazırlanıyor.

"RİSK ALMAK İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN STADYUMU KULLANMADIK"

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar stadyumu kullanmadık. Lazio maçını %99 kendi stadyumumuzda oynayacağız." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.