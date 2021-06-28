Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi

Barış Alper Yılmaz'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'ne genç yıldız için 1.5 milyon euro artı iki futbolcusunu önerdi.
Ajansspor'un haberine göre; sarı-kırmızılıların, Ankara temsilcisine önerdiği futbolcular Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u. Galatasaray'ın planı bu iki futbolcuyu kiralamak ve gelişimlerini takip etmek. Ali Yavuz Kol geçen sezonun ikinci yarısını Denizlispor'da, sol bek Süleyman Luş ise sezonu Şanlıurfaspor'da kiralık olarak geçirmişti.
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