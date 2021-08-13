Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in istediği Muric transferini bitirmeye çok yakın

Galatasaray, 1996 doğumlu kanat oyuncusu Robert Muric'i de duyurmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in çok istediği 25 yaşındaki Hırvat kanat, Sarı-Kırmızılı takımda oynama için epey istekli. Rijeka kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı. Galatasaray bunu koza çevirip 1,5 milyon euroluk talebi daha da aşağıya düşürmeye uğraşıyor.

FARK 500 BİN EURO

İki kulüp arasındaki fark şu an 500 bin euro. Cicaldau, Nelsson gibi maliyetli transferlerden sonra tek bir kuruşun bile hesabı yapılıyor. Bir de santrfor alma düşüncesi var.

HÜCUM JOKERİ

Muric, Galatasaray'ın ilgilendiği ancak fiyatı el yaktığı için uzaklaştığı Morutan'a oldukça benziyor. Muric, sağ, sol kanat ve on numarada forma giyebiliyor.

12 GOL VE 7 ASİST

Muric, kariyerindeki asıl patlamayı geçen sezon yaptı. 25 yaşındaki futbolcu ligdeki 30 maçta 8 gol, Avrupa Ligi'nde 4 maçta 1 gol, Hırvat Kupası'nda 3 maçta 3 gol kaydetti. Avrupa Ligi eleme aşamasında ise ağları sarsamadı.