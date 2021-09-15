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Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı - Son Dakika

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı

15.09.2021 15:47

Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, "Harcamalarımızı transfer dönemi bitince açıklayacağız. Şeffaflığımızdan şüphe edilmesin" açıklamasını yaptıktan sonra bugün o tabloyu açıkladı. "Bütçemiz 48.2 milyon euroya indi. Bu kadroyla 30 milyona inecek. Rakiplerimiz bizden çok daha hesapsız transfer yapıyor. Bunun takdirini size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, transfer döneminde yapılan harcamaların detaylarını paylaştı. Radamel Falcao'ya da 3 milyon euro tazminat ödeneceğini ifade etti.

İşte Elmas'ın açıklamaları:

"4-5 SENEYİ DÜŞÜNEREK YAPTIK"

Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret gösterek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık.

"BÜYÜK BİR CESARET GÖSTERDİK"

Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik.

"TAKDİRİ SİZE BIRAKIYORUM"

Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum.

"35 MİLYONA DÜŞECEĞİZ"

Bu sene bütçemiz 48.2M€'ya indi, geçen sene 61.5'tu. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli kontratlar imzaladığımız için bu kadroyla 30 milyona inecek, Önümüzdeki sene baştan beri hedefimiz olan 35 milyon bütçeye düşmeyi düşünüyoruz.

"FLORYA'DA CİDDİ ÇALIŞMA VAR"

Tüm teknik direktörlerimiz son derece cuzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var.

Ödenen bonservisler:

Barış Alper: 2 milyon 100 bin TL

Berkan Kutlu: 4 milyon euro

Halil Dervişoğlu: 1 milyon euro

Cicaldau: 6.5 milyon euro

Sacha Boey: 1 milyon 150 bin euro

Victor Nelsson: 7 milyon euro

Morutan: 3.5 milyon euro

Assunçao: 100 bin euro (k.)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, söz verdiği üzere yapılan harcamaların detaylarını paylaştı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, söz verdiği üzere yapılan harcamaların detaylarını paylaştı
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı

Galatasaray, Burak Elmas, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı - Son Dakika
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