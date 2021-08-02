Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı maçın 25 kişilik kadrosu belli oldu.
Aslan'ın gönderdiği listede yeni transfer Alexandru Cicaldau, Craiova'da Avrupa maçına çıktığı için eklenemedi. Diğer üç transfer ise kadroda yer aldı.
İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
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