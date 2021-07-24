Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle parmak ısırttı

Dijon'da geçen sezon Mbappe, Depay, Neymar gibi yıldızlara karşı savaşan 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'in ortaya koyduğu performans gelecek için umut verdi.

2020-21 Ligue 1 sezonunda Dijon formasıyla en fazla top kapan iki oyuncudan biri Sacha Boey oldu.

Sacha Boey'in geçen sezonki istatistikleri:

Maç: 24

Asist: 1

Pas %: 79.2

İsabetli orta: 18

Orta %: 35.3

Kaptığı top: 40

Top kapma %: 74.1

Kazandığı ikili mücadele: 112

Sahipsiz top kazanma: 127

Pas arası: 41

ROSİER'E BENZİYOR

20 yaşındaki sağ bek, özellikleri bakımından Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier'e bir hayli benziyor.

Galatasaray Rosier'i almak için çok mücadele etmişti ama oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.