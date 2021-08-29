Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var

Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi Napoli, Galatasaray'a Marcao için toplamda 14 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bu teklif 1,5 milyon euro kiralama bedeli ve 12,5 milyon euro satın alma opsiyonu. Ancak İtalyan ekibinin teklifindeki satın alma maddesi zorunlu değil.

KABUL GÖRMEDİ

Galatasaray, bu teklifi kabul etmedi. Aslan, futbolcuyu tamamen elden çıkarmak istiyor. İtalyan ekibi şimdilik geri çekildi. Transferin son günlerine doğru bu konu yeniden alevlenebilir.