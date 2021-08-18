Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan Oğulcan Çağlayan krizi çözüme kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 3 futbolcusunu Karadeniz ekibine yollamasının ardından 25 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkaracak.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Çaykur Rizespor'a gönderecek. Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutacaklar. Transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
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