Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek

Necati Çolak :

Ne ara yıldız futbolcu oldu anlamadık üç büyüklerde oynayan her futbolcuya yıldızı yapıştırdınız Türkiye de yıldız damgasını almak istiyorsan üç büyüklerin birinin kulübesinde oturmam yeter hatta sadece transfer bile olsan yeter takımda olmana gerek bile yok