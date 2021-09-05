Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu

Galatasaray, milli aradaki hazırlık maçında taraftarına tat vermedi. Aslan, Florya'daki maçta Popescu'nun başkanı, Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Forul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu.
G. Saray'ın golü 29'da Nooijer'in kendi ağlarını bulmasıyla geldi. Rakibin gollerini 84'te Betancor, 87'de Ely Fernandes ve uzatma dakikalarında Ganea'dan geldi.
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao da ilk kez maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, 2 gün önce takımla birlikte çalışmalara katılmıştı.
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