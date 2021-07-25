Sarı-Kırmızılılar yeni transferlere yer açabilmek için Omar'ın sözleşmesini askıya alıyor

Galatasaray yeni transferlerini bir bir açıklarken ayrılacak oyuncuları da hazırlamaya başladı. Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere toplam 14 oyuncu kadroda bulundurabilecek.

Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 isim var. Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaou'ya lisans çıkarılmayacak.

HAVAİ FİŞEK GÖZÜNE ZARAR VERMİŞTİ

Sağ bek Omar Elabdellaou'nin, çocuklarını eğlendirirken elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözünden ağır hasar almıştı. Sezonu kapatan Omar'ın sahalara dönmesiyle ilgili şüpheler de vardı ama sağlığını büyük ölçüde kazandı. 29 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısına yetişmesi beklendiği için lisans çıkartılmayacak.