Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi savunmaya takviye yapmak. Bu doğrultuda birçok futbolcuyla görüşen Aslan, listesine Juventus'ta forma giyen Rumen futbolcu Radu Dragusin'i de aldı.
Takvim'in haberine göre;Son dönemde Rumen futboluna olan ilgisini artıran Galatasaray yönetimi, Juventus formasını giyen genç yıldız Radu Dragusin için harekete geçme kararı aldı. Galatasaray kısa süre içinde Dragusin konusunda resmi girişimlere başlayacak. Sarı-kırmızılıalrın ilk etapta genç yıldızın bonservisini almak için görüşmelerde bulunacağı belirlendi.
Son Dakika › Spor › Sarı-kırmızılılarda bu sezon Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin - Son Dakika Spor