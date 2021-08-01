Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle İstanbul'da oynadığı maçta takımın tek golünü atan Mbaye Diagne, hazır görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yine de yüksek maliyeti yüzünden sarı-kırmızılıların takımda düşünmediği yıldız futbolcuya İtalya'dan talip çıktı.

GALATASARAY, DIAGNE İÇİN 3-4 MİLYON EURO İSTİYOR

Spor Arena'nın haberine göre; Serie A ekibi Cagliari, Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. G. Saray'ın 3-4 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Senegalli için Cagliari bu rakama çıkarsa transfere onay verilmesi bekleniyor.