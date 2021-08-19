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Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı

19.08.2021 09:35

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao yüzünden takımın kaptanları arasında da tartışma yaşandı. Soyunma odasında çok sinirli olan Arda'nın Marcao'dan hesap sormak istediği ve takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı söylendi. Muslera'nın durdumasına daha da öfkelenen Arda'nın, "Fernando sakın bana onu savunma" diye çıkıştığı ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre; Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı.

Marcao'nun Kerem'e saldırmasından sonra kaptanlar Arda ve Muslera arasında tartışma

YETKİLİLER ARAYA GİRDİ

Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoperi herkesten önce havalimanına götürdü.

Marcao'nun Kerem'e saldırmasından sonra kaptanlar Arda ve Muslera arasında tartışma

"MARCAO NEREDE?"

Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi. "Marcao nerede?" diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu.

Marcao'nun Kerem'e saldırmasından sonra kaptanlar Arda ve Muslera arasında tartışma

MUSLERA DA DESTEK VERDİ

Uruguaylı kaleci de Arda'yı, "Yaptığı büyük terbiyesizlik" sözleriyle sakinleştirdi. Tüm takım da Kerem'den yana tavır aldı.

AKILLARA HALİL GELDİ

Florya'da ise akıllara, geçen sezon basına kapalı olarak Ümit Mili Takım ile oynanan hazırlık maçı geldi. Halil Dervişoğlu ile gerginlik yaşayan Marcao'nun, Halil'e yaptığı saldırının benzerini Kerem'e gösterdiği konuşulmaya başlandı.

Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Giresunspor, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika Spor


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