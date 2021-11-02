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Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi - Son Dakika

Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi

02.11.2021 16:07
Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi

Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi Etkili olan dalgalar işletmelerin malzemelerini dağıtarak plajı adeta harabeye çevirdi Yağmurlu havanın ardından güneş açınca turistler sahile koştu Sezonun kapandığı sahilde belediye ekipleri kepçe ile cankurtaran kulelerini...

Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi

Etkili olan dalgalar işletmelerin malzemelerini dağıtarak plajı adeta harabeye çevirdi

Yağmurlu havanın ardından güneş açınca turistler sahile koştu

Sezonun kapandığı sahilde belediye ekipleri kepçe ile cankurtaran kulelerini topladı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, etkili olan sağanak yağmurun ardından kıyı şeridindeki işletmelerin eşyalarının etrafa saçılması adeta harabeyi andırdı. Sezonun kapandığı sahilde belediye ekipleri kepçe ile devrilen cankurtaran kulelerini topladı. Açan güneşle birlikte sahile akın eden yerli ve yabancı turistler ise hem yüzüp güneşlendi hem çalışmaları izledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki gün sarı kod ile uyardığı turizm kenti Antalya'da etkili olan sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmurlu havada kimsenin kalmaması ile adete ıssızlaşan Konyaaltı Sahili ise güneşin açması ile birlikte turistlerin çekim merkezi oldu. Sahile gelen turistler denize girerek sıcak kumsal üzerinde güneşlendi.

Adeta savaş meydanına döndü

Dün gece saatlerinde etkili olan yüksek dalgalar sonrasında ise sahilde bulunan bazı işletmeler adeta savaş meydanına döndü. İşletmede bulunan şezlongların, yatak ve diğer eşyaların ortalığa saçıldığı görüldü. Bazı cankurtaran kuleleri yerinden köklendi. Gördükleri manzara karşısında şaşıran vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kepçe ile yapılan çalışmaları izlediler

Diğer taraftan sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sahilde sezonun kapanması ile birlikte kilometrelerce uzanan yüzme kulvarı ipini topladı. Ekipler ayakta kalan cankurtaran kulelerini de kepçe ile kaldırarak kıyıya taşıdı. Vatandaşlar ekiplerin sahilde kepçe ile yaptığı çalışmaları izledi. Bir vatandaş ise yanına aldığı altın arama detektörü ile sahile gelerek kum altında değerli mücevher aradığı görüldü. Öte yandan deniz üzerinde oluşan kirlilik ve adeta savaş meydanına dönen sahil havadan drone kamerası ile de görüntülendi.

"Bugün hava çok güzel"

Sahilde denize giren Rusya vatandaşı Alfiya Nazyrova, "Bugün hava çok güzel. O yüzden buraya geldik. Dün hava kötüydü. Çok yağmur yağdı. Şimdi ise güzel bir hava var. Denize girdik. Su güzeldi. Bana göre burası çok güzel. Rusya'ya gittiğim zaman hava orada -1 derece" sözlerine yer verdi.

"İki gün önce bu kirlilik yoktu"

Alanya'dan gelen Ahmet Arslan, "Konyaaltı sahiline ilk defa geliyorum. Çok güzel, beğendim. Ama dün yağmurdan sonra eşyalar bayağı zarar görmüş. İnsanlara Allah yardım etsin. Sonuçta burada para kazanıyorlar. İki gün önce bu kirlilik yoktu. Yağmurdan sonra kirlilik başladı" açıklamasına yer verdi.

Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi
Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi
Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi
Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi - Son Dakika


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