Sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı Thiam'ın golüyle 1-0 önde kapattı - Son Dakika

37. dakikada Thiam'ın şutunda savunmaya çarpan top Pelkas'ta kaldı. Bu futbolcu göğsüyle düzeltip müsait pozisyonda vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

20. dakikada Samatta orta sahadan gelen pası bekletmeden topuğuyla Pelkas'a aktardı. Bu futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Caner Erkin'in soldan savunmanın arkasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Pelkas çok sert vurdu, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım yerden bir pasla Samatta'yı gördü. ceza sahasına giren bu futbolcunun sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

5. dakikada sağ kanatta topla buluşup son çizgiye inen Zoran Kvrzic, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Pedro Henrique kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı Thiam'ın golüyle 1-0 önde kapattı.

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