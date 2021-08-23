Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı

Kayserispor'un Thiam için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
2020 yılında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Thiam, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmıştı. Thiam, Kayserispor'la 3 yıllık mukavele imzalayacak.
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından transferi duyurmuş ve "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.
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